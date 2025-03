PSG-OM : Coup de poker signé De Zerbi, c'est du jamais vu !

La rédaction

Roberto De Zerbi prépare un coup tactique inédit pour le Clasico face au PSG. Face à la puissance offensive parisienne, l’OM devrait jouer plus bas et être plus pragmatique qu’à l’accoutumée. Le coach italien veut s’adapter sans renier totalement son identité, conscient qu’il faudra souffrir et «se salir les mains» pour espérer un résultat.

Ce dimanche, le Parc des Princes sera le théâtre d’un nouveau Clasico entre le PSG et l’OM. Face à une équipe parisienne en pleine confiance sous les ordres de Luis Enrique, les Marseillais devront trouver des solutions pour exister, eux qui restent sur une défaite frustrante à domicile contre le RC Lens.

PSG - OM : La grosse surprise de De Zerbi !

« Il va falloir savoir souffrir »

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a reconnu que l'OM ne pourrait pas imposer son jeu habituel face aux Parisiens :

«J'ai déjà décidé. Je ne sais pas si ce seront les meilleurs choix, mais on ne veut pas se dénaturer. Il va falloir savoir souffrir et se salir les mains. C'est dans l'ADN du club, dans la mienne. Il ne faut pas penser qu'on peut contrôler le jeu pendant 90 minutes sans souffrir.»

Un OM pragmatique face à la vitesse parisienne

Cette déclaration confirme les informations relayées par L’Équipe. Selon le quotidien, De Zerbi devrait adapter son approche face à la menace offensive du PSG. Contrairement à son habitude, l’OM pourrait adopter un bloc plus bas pour limiter les espaces à la vitesse de Kylian Mbappé et consorts. Un choix pragmatique pour espérer rivaliser avec l’ogre parisien.