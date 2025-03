Cette «armada» va terrasser l'OM, l'annonce qui fait mal !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM a la lourde tâche de se déplacer au Parc des Princes, et ce, pour y défier le PSG. Interrogé sur ce Classique de la Ligue 1, Jérôme Rothen s'est montré très pessimiste pour le club phocéen, estimant qu'il n'avait qu'une chance sur 10 de l'emporter à Paris.

Pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, l'OM doit se frotter au PSG au Parc des Princes ce dimanche soir. C'est inévitablement le pire des moments pour le club marseillais d'affronter son plus grand rival. En effet, le PSG est invaincu en championnat et en Coupe de France. De surcroit, le club emmené par Luis Enrique a fait le plein en capitale confiance ce mardi soir, ayant éliminé Liverpool - classé premier de la saison régulière de la Ligue des Champions - en huitième de finale, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but.

L'OM a 1 chance sur 10 de battre le PSG ?

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Jérôme Rothen a examiné les chances de l'OM de battre le PSG à Paris. Selon l'ancien milieu gauche du club rouge et bleu, les Marseillais risquent de prendre très cher au Parc des Princes.

«Le PSG mets 3-4 buts par match en Ligue 1»

« L’équipe la plus faible peut toujours gagner. Mais normalement, le PSG fait tourner le compteur et met trois-quatre buts par match en Ligue 1. L’OM a une chance sur dix de gagner, une chance sur dix de faire nul, et huit chances sur dix de perdre. C’est mon pronostic. Le PSG, c’est une armada. Ils sont conditionnés pour faire mal à leurs adversaires », a jugé Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport.