Surprise, l’OM prépare déjà son échec ?

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille s’apprête à affronter l’un des gros défis de sa saison, avec le Classico de ce dimanche face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le défi sera de taille, surtout avec des parisiens remontés à bloc après leur démonstration face à Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions.

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison. Après avoir reçu une véritable gifle au match aller sur la pelouse du Vélodrome (0-3), l’OM monte au Parc des Princes pour prendre sa revanche. Mais ça va être très compliqué face à ce PSG, qui semble enfin avoir trouvé sa vitesse de croisière et est craint aux quatre coins de l’Europe.

PSG - OM : La grosse surprise de De Zerbi !

« C'est une des meilleures équipes d'Europe en ce moment, c'est un fait »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier s’est projeté sur ce choc qui sent déjà la poudre. « C'est une des meilleures équipes d'Europe en ce moment, c'est un fait. Maintenant, vous connaissez le football et on n'y va pas pour faire le dos rond pendant 90min, mais pour essayer de ramener quelque chose » a expliqué le milieu de terrain de l’OM.

« Même en cas de défaite, il ne faudra pas paniquer »

« On aime avoir le contrôle, eux aussi, ça va être intéressant » a poursuivi Valentin Rongier, qui lors du match aller n’a même pas joué une seule minute face au PSG. « Ça sera un bon test pour les moments où on va être dans notre camp à défendre. Il faut se rappeler d'où on vient, on est deuxièmes et il reste 27 points à prendre. Même en cas de défaite, je ne l'espère pas bien sûr, il ne faudra pas paniquer ».