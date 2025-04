Kylian Mbappé : La révélation de la presse anglaise sur son ex-petite amie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce qui concerne sa vie privée et notamment ses conquêtes amoureuses, Kylian Mbappé se fait très discret. Néanmoins, certaines relations du Français ont déjà été dévoilées dans la presse. Et voilà que l’une des anciennes conquêtes de Mbappé affole dernièrement la presse anglaise. Cela concerne d’ailleurs un ancien joueur du PSG qu’a connu le désormais numéro 9 du Real Madrid.

Aujourd’hui à Manchester United, Manuel Ugarte évoluait la saison dernière au PSG. Au sein du club de la capitale, le milieu de terrain uruguayen a notamment pu évoluer avec Kylian Mbappé. Les deux joueurs ont ainsi partagé le même maillot pendant un an. Mais voilà que désormais, Ugarte et Mbappé ne partageraient plus uniquement ce point commun.

Ugarte avec l’ex de Mbappé ?

Et c’est The Sun qui fait cette révélation inattendue : Manuel Ugarte fréquenterait actuellement une ex de Kylian Mbappé. Il y a plusieurs mois de cela, le joueur du Real Madrid avait été aperçu en compagnie de de l’influenceuse Georgia May Heath. Et voilà qu’en se basant sur des posts sur les réseaux sociaux, un rapprochement a été effectué entre cette dernière et Ugarte.

« Un être humain qui rencontre des femmes »

Kylian Mbappé et les influenceuses, c’est d’ailleurs visiblement une longue histoire. Certaines n’ont d’ailleurs pas hésité à prendre la parole concernant la star du Real Madrid et de l’équipe de France. « La rumeur dit que j’ai été draguée par Kylian Mbappé ? La rumeur dit vrai. Tout le monde me prend pour une mytho, mais ça reste un être humain, un être humain qui rencontre des femmes. Je n’aurais aucun intérêt à mentir sur ça », avait notamment expliqué Laura Marra. De même, Jenny Chicoine avait elle balancé concernant Kylian Mbappé : « J’ai date Kylian Mbappé ? Oui je l’ai fait. Il est vraiment gentil. En gros, je l’ai rencontré l’année dernière en début d’année, puis célibataire comme je suis, je m’amusais à droite à gauche, je ne pensais pas qu’il était autant intéressé par moi. Le premier date qu’on a eu, c’est il a privatisé un restaurant complet. On était lui et moi ensemble, on a mis la musique, on a mangé. C’était vraiment comme le rêve. Il me posait plein de questions, il savait plein de choses sur moi. (…) Il m’embrassait en boite, il m’embrassait devant chez moi dans la rue devant tout le monde ».