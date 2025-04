Le PSG signe un gros gardien, l’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait réussi un très joli coup sur le marché des transferts à l'été 2019, avec la signature de Keylor Navas en provenance du Real Madrid pour seulement 15M€. Mais dans une interview accordée ces derniers jours en Espagne, le gardien affirme avoir débarqué au PSG à contrecoeur... Explications.

Avec le départ de Gianluigi Buffon et les performances d'Alphonse Areola qui n'apportaient pas vraiment satisfaction au plus haut niveau, le PSG avait décidé de frapper un gros coup au poste de gardien de but lors du mercato estival 2019. C'est ainsi que Keylor Navas, barré par la présence de Thibaut Courtois au sein du Real Madrid, débarquait au PSG pour seulement 15M€, auréolé de sa grosse réputation et de ses titres européens avec le club merengue.

Navas ne voulait pas venir au PSG

Mais Keylor Navas a fait une annonce choc ces derniers jours sur les ondes de la Cadena Ser au sujet de son départ du Real Madrid pour le PSG : « Je voulais partir autant que je voulais mourir. Je me souviens de cette phrase. Ce sont des décisions que l’on prend non pas avec le cœur, mais en pensant au football. J’ai quitté Madrid parce que je n’avais pas assez de minutes de jeu et qu’une autre équipe me les donnait… », indique le gardien costaricien.

« Je serais resté toute ma vie au Real Madrid »

« Si c’était pour mon cœur, je serais resté toute ma vie au Real Madrid », précise Keylor Navas, qui a vécu deux premières saisons pleines au PSG avant de voir débarquer Gianluigi Donnarumma en 2021 et d'être progressivement poussé vers la sortie.