Greenwood, le câlin inattendu à Marseille !

Axel Cornic

Après des débuts tonitruants et un compteur buts bien rempli, Mason Greenwood commence à agacer du côté de l’Olympique de Marseille. Et cela semble notamment être le cas de son coach Roberto De Zerbi, qui l’avait d’ailleurs relégué sur le banc lors du dernier match de Ligue 1 face au RC Lens (0-1).

Que se passe-t-il avec Mason Greenwood ? L’ailier de 23 ans continue de marquer des buts pour l’OM, avec une deuxième place au classement des meilleurs réalisateurs de Ligue 1 derrière Ousmane Dembélé. Mais c’est son attitude nonchalante qui agace, certains lui demandant plus d’efforts au profit du collectif.

« Je sais que ce sont des choses que vous avez écrites »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a répondu aux questions de la presse concernant Greenwood, remplaçant lors du dernier match. « La vérité, c'est que je les ai mis sur le banc parce que je ne les voyais pas à 100% physiquement et mentalement » a expliqué le coach de l’OM, prenant l’exemple d’un Luis Henrique également remplaçant face au RC Lens.

« Greenwood et Luis Henrique, on s'embrasse tous les matins »

« Ce sont de très bons gars, mais ils ne sont pas habitués à jouer le haut du classement. Sur dix mois, c'est sûr que ça peut être difficile de maintenir ce rythme » a assuré Roberto De Zerbi, excluant donc toute rupture avec Greenwood et Luis Henrique. « C'est aussi à moi de savoir mettre ce type de joueur sur le banc. Mais il n'y a aucun problème. Greenwood et Luis Henrique, on s'embrasse tous les matins ».