OM : Deux joueurs annoncés dans une autre équipe !

Arrivés cet hiver, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer se sont rapidement imposés à l’OM. Leurs performances ont convaincu Vladimir Petkovic, qui les a convoqués avec l’Algérie pour la trêve internationale. Gouiri affiche déjà 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs, tandis que Bennacer est devenu un titulaire indiscutable au milieu de terrain.

L’OM s’est renforcé lors du mercato d’hiver en recrutant deux internationaux algériens : Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Les deux coéquipiers en sélection se sont parfaitement intégrés au collectif de l’OM et sont déjà des éléments clés de l’effectif de Roberto De Zerbi.

🚨OFFICIEL : La liste de l’Algérie pour affronter le Botswana et le Mozambique ! 🇩🇿



Qu’en pensez-vous ? 🤔 pic.twitter.com/c2SCBcUzGV — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 14, 2025

Gouiri et Bennacer convoqués

Alors que la trêve internationale approche, de nombreux joueurs de l’OM sont appelés en sélection notamment Adrien Rabiot (France) ou encore Bilal Nadir (Maroc). La liste ne s’arrête pas là, puisque Amine Gouiri et Ismaël Bennacer ont été convoqués par Vladimir Petkovic pour rejoindre la sélection algérienne.

Des éléments forts

Depuis leur arrivée, les deux joueurs ont considérablement élevé le niveau de l’OM. Amine Gouiri s’est montré décisif à six reprises en six matchs (3 buts et 3 passes décisives), tandis qu’Ismaël Bennacer s’est déjà imposé comme titulaire dans un milieu marseillais où la concurrence est pourtant féroce.