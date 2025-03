Mbappé : Nouvelle relation à Madrid, c'est un échec total !

Amadou Diawara

Le 1er juillet 2024, Kylian Mbappé est devenu un nouveau joueur du Real. A Madrid, la star de 26 ans a retrouvé Vinicius Jr, avec lequel il était supposé former un duo de choc. Toutefois, les deux attaquants de Carlo Ancelotti n'arrivent pas à briller ensemble sous les couleurs merengue.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Au Santiago Bernabeu, l'attaquant français cohabite désormais avec Vinicius Jr.

Mbappé a signé au Real Madrid

Etincelant séparément ces dernières années, Kylian Mbappé et Vinicius Jr auraient dû former un tandem explosif au Real Madrid. Du moins, c'est ce que tout le monde imaginait, lorsque le Français a posé ses valises à Valdebebas. Toutefois, les deux hommes n'arrivent pas à s'épanouir ensemble sous les couleurs merengue.

Mbappé - Vinicius Jr : Un duo qui ne marche pas

Comme précisé par Relevo, Kylian Mbappé et Vinicius Jr n'arrivent pas à briller ensemble au Real Madrid. Si l'un d'entre eux réalise un grand match, l'autre est plus discret, et il arrive même que les deux vedettes passent à côté d'une même rencontre, comme ce mercredi soir sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. A en croire le média espagnol, on peut compter sur les doigts d'une main les rendez-vous où Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont tous les deux été à leur meilleur niveau cette saison. Pour le moment, ce duo ne fonctionne pas. Reste à savoir si Kylian Mbappé et Vinicius Jr réussiront finalement à devenir complémentaires au Real Madrid.