OM - De Zerbi : C'est déjà la fin ?

L'OM traverse une période délicate sous Roberto De Zerbi, avec une légère régression inquiétante en Ligue 1. Fabien Laurenti se montre sceptique avant le Clasico contre le PSG, soulignant la grande forme du club parisien et la baisse de niveau des Phocéens. Pour lui, peu importe le score, l'OM doit jouer avec audace et sans crainte, quitte à prendre des risques.

L’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM cet été a créé une véritable onde de choc en France. Après un passage remarqué à Brighton, l’entraîneur italien était convoité par les plus grands clubs européens avant de finalement choisir l’OM. Si les Phocéens ont montré un visage séduisant en début de saison, ils semblent désormais traverser une période difficile.

PSG - OM : La grosse surprise de De Zerbi !

«L’OM régresse un peu»

Dans une interview accordée à La Provence, Fabien Laurenti, ancien joueur de l'OM (2002-2004), a exprimé ses préoccupations quant à la situation actuelle du club, en vue du match de dimanche contre le PSG. Il reconnaît que le contexte n'est pas favorable :

«C’est vrai que ça arrive mal. Même si au football, tout peut arriver, en ce moment, le PSG est assez exceptionnel, comme on l’a vu face à Liverpool. Ils ont affiché un niveau de jeu assez incroyable et l’OM, au contraire, régresse un petit peu. Donc on se demande comment Roberto De Zerbi va pouvoir ramener ne serait-ce qu’un point du Parc. Maintenant, il faut jouer ce match et je suis curieux de voir comment l’OM va se comporter.»

«2, 3 ou 4-0, le résultat est le même»

Pour Laurenti, peu importe le score de la défaite, tant que l’OM ne se contente pas de défendre :

«J’espère qu’ils vont aller au Parc en jouant leur jeu, tout simplement. Pas en mettant le "bus" derrière, car on sait pertinemment que cela ne réussit jamais. Il faut prendre des risques, jouer avec leurs idées. De toute façon, que l’on perde 2-0, 3-0 ou 4-0, le résultat est le même. Il faudra plus de spontanéité et d’initiatives que sur les derniers matchs et aller là-bas en costaud, avec des Marseillais à 100%. Cela va être très compliqué, mais le football, ça se joue.»