PSG-OM : La famille de Rabiot attaquée à Paris ?

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG reçoit l'OM au Parc des Princes. L'occasion pour Adrien Rabiot, formé sous les couleurs rouge et bleu, de faire son retour à Paris. D'après Jérôme Rothen, l'international français devrait être pris en grippe par les supporters francilien, qui pourraient aussi viser sa famille.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre. Et pourtant, le milieu de terrain de 29 ans a été formé au PSG.

«Je sais qu'il va y avoir un tifo très sévère sur Rabiot...»

Pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, l'OM a la lourde tâche d'affronter le PSG à l'extérieur. Arrivé à Marseille l'été dernier, Adrien Rabiot va donc retrouver le Parc des Princes et les supporters parisiens ce dimanche soir. Toutefois, à en croire Jérôme Rothen - présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi - l'international français devrait bénéficier d'un accueil hostile. D'ailleurs, la famille du joueur pourrait également être victime de tifos ou de chants à son encontre.

«...voire sur les membres de sa famille»

« Je sais qu'il va y avoir un tifo très sévère sur Rabiot, voire sur les membres de sa famille, qu'il va y avoir des chants réservés personnellement à Rabiot, comme ça a été le cas quand ils (les supporters du PSG) se sont sentis trahis avec Fiorèse et Dehu. La vérité de ces matchs-là, c'est ça. (...) Quand tu as des gens qui sont des supporters d'un club, que ce soit de Marseille ou Paris, ce sont leur vie. Ils vivent pour leur club, ils trahiront jamais leur club. C'est leur club, il leur appartient. Ils sentent qu'il y a eu une trahison par rapport à ce qui s'est fait il y a quelques années, et peu importe le contexte de son départ, et qui a raison, ça devient irrationnel. Ils se disent : "eh mon coco, tu as fait 10 ans au PSG, tu as été formé au PSG, et derrière, parce que soi-disant ça s'est mal passé avec les dirigeants, on doit tout accepter ça ?". L'accueil va être assez chaud pour lui », a déclaré Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG, sur les ondes de RMC Sport.