PSG - Donnarumma : Le chiffre complètement fou !

Après avoir été la cible principale des critiques au match aller, Gianluigi Donnarumma a mis tout le monde d’accord lors du retour face à Liverpool. C’est en effet lui le grand héros de la qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions, avec une prestation magistrale lors de la séance de tirs au but.

Décidément, tout va très vite pour Gianluigi Donnarumma. Il y a seulement quelques jours, certains assuraient que l’Italien était un handicap pour le PSG et même sa prolongation, qui semblait pourtant une évidence, avait pris du plomb dans l’aile. Mais il a fallu d’un match pour faire taire les critiques, puisque si les Parisiens ont réussi à éliminer Liverpool en Ligue des Champions, c’est en grande partie grâce à leur gardien.

Donnarumma, l’anti-penalties ?

Depuis la qualification du PSG, les superlatifs pleuvent de tous les côtés pour Donnarumma, notamment en son pays natal. La presse italienne s’enflamme en ce moment pour le capitaine de la Squadra Azzurra et c’est le cas de La Gazzetta dello Sport, qui fait remarquer que sur sept séances de tirs aux buts dans sa carrière (3 avec l’AC Milan, 2 avec l’Italie et 2 avec le PSG), il n’en a raté qu’une seule ! C’était en 2022, lors d’un 8e de finale de Coupe de France contre l’OGC Nice.

Un véritable atout pour le PSG

Le quotidien transalpin va plus loin, expliquant que Gianluigi Donnarumma a dû faire face à 103 penalties au cours de sa carrière. Il en a arrêté 24, 14 ont fini sur le poteau ou en dehors du cadre et il en a donc subi 65. Cela fait donc un penalty arrêté sur quatre pour le gardien du PSG , contre qui un tireur a ainsi 63% de chance de marquer, ce qui le place dans la branche haute au niveau mondial. A noter que si cette séance contre Liverpool restera dans les mémoires, la plus iconique pour lui reste tout de même celle de la finale de l’Euro 2021 avec l'Italie, lorsqu’il avait réalisé deux arrêts décisifs sur Jadon Sancho et Bukayo Saka.