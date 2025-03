Le PSG veut s’en débarrasser, la bombe lâchée par Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, le PSG annonçait pas moins de 7 signatures. Mais le club de la capitale ne veut pas en rester là et d’autres prolongations sont en discussions. Il est notamment question d'un nouveau contrat pour Luis Campos. Le conseiller sportif portugais arrive au terme de son bail et aucun accord n’a pu être trouvé pour le moment. Mais le PSG veut-il réellement continuer avec Campos ?

Luis Campos sera-t-il toujours au PSG la saison prochaine ? Cela fait maintenant un moment qu’il est question d’une prolongation pour le conseiller sportif portugais. Journaliste pour Canal+, Olivier Tallaron avait même révélé à propos du dossier Campos : « Est-ce que Luis Campos va prolonger au PSG ? Oui, c’est ce que nous a dit en tout cas le président Nasser Al-Khelaïfi tout à l’heure. Je discutais avec Luis Campos justement au sujet de son avenir et le président Nasser Al-Khelaïfi est venu tout de suite nous voir en disant: "Vous pouvez dire que je vous l’ai dit : Luis Campos est très heureux à Paris, je suis très content de ce que fait Luis Campos depuis qu’il est ici et je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG". Alors, ça ne sera peut-être pas annoncé d’ici la fin du mois ou du mois suivant, mais d’ici la fin de saison, il devrait y avoir une prolongation de contrat ».

« Aujourd’hui, le club ne veut pas vraiment le prolonger »

Mais voilà que Nasser Al-Khelaïfi n’aurait peut-être pas dit vrai concernant Luis Campos et la volonté de le conserver au PSG. C’est ce qu’a révélé Daniel Riolo lors de L’After Foot : « C’est quand même un gars que le PSG est en train de mettre dehors. (…) Il y a eu des erreurs de recrutement, mais il y a aussi eu de très bonnes choses faites par Luis Campos. Neves, Vitinha, Pacho, Kvara, tu as 4 joueurs qui sont importants. Je trouve que ce gars se fait beaucoup taper dessus et aujourd’hui, le club ne veut pas vraiment le prolonger ».

Prolongera ? Ne prolongera pas ?

L’avenir de Luis Campos au PSG est donc plus incertain que jamais. Dernièrement, des précisions avaient été apportées concernant le Portugais. Il était alors notamment expliqué que des discussions entre les deux camps étaient en cours, mais un accord peinait à être trouvé, notamment pour des raisons économiques. Affaire à suivre…