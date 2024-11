Une légende de l’OL signe à l’ASSE, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Légende de l'OL, Fleury Di Nallo a été à l'origine d'un transfert polémique. Directeur sportif du club rhodanien à la fin des années 70, il avait demandé à la star de son groupe, Bernard Lacombe, de rejoindre l'ennemi stéphanois pour sauver la formation, proche de la faillite. Malgré la rivalité, le natif de Lyon a accepté de défendre les couleurs vertes.

En 1978, l’OL est au bord de la faillite. Aux manettes, Fleury Di Nallo doit trouver un moyen de renflouer les caisses et de sauver la formation de la faillite. A ce moment-là, il a l’idée de se séparer de Bernard Lacombe. A cette époque, seule l’ASSE est en mesure de s’offrir l’attaquant.

Mercato - ASSE : Il a vécu un calvaire après son transfert https://t.co/Wf7Wg74ajx pic.twitter.com/72tjWPFzSh — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Di Nallo a sauvé le club

« C’est moi qui l’a poussé à aller là-bas. A l’époque, j’étais le directeur sportif de l’OL et on avait beaucoup de problèmes d’argent. A l’hôtel, Bernard me voit. Il me demande : « Qu’est-ce que tu fais là ? » Je lui réponds : « Je viens te voir ». « Pour quoi faire ? » Je lui pose le problème » a déclaré Di Nallo, directeur sportif de l’OL à cette époque.

« Il est parti là-bas »

Et malgré la rivalité, Lacombe accepté de rejoindre l’ASSE. Il y restera un an. « L’OL est en faillite et son départ permet de sauver le club. Et il est parti là-bas » a confié Di Nallo au cours d’un entretien accordé à But Football Club.