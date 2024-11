L’ASSE vole la vedette au PSG, il jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir (20h45), l’ASSE se déplace sur la pelouse de l’OL pour le premier derby du Rhône de la saison. Présent en conférence de presse ce samedi, Olivier Dall’Oglio s’est exprimé sur ce choc à venir, et s’est félicité d’avoir volé la vedette au PSG concernant la programmation de la rencontre.

16ème de Ligue 1, l’ASSE va disputer l’un des matchs les plus importants de sa saison ce week-end. En effet, dimanche soir, les Verts se déplacent à Lyon pour le premier derby du Rhône de la saison (20h45). Une rencontre sous haute tension, mais qui pourrait permettre aux Stéphanois de se relancer dans la course au maintien.

« On prend la place du PSG. C’est beau »

Quoi qu’il en soit, Olivier Dall’Oglio sait pertinemment que ce choc est extrêmement attendu de la part des supporters. Présent en conférence de presse ce samedi, le coach stéphanois s’est exprimé sur cette rencontre, en se félicitant notamment d’être programmé le dimanche soir à la place du PSG : « C’est un derby, c’est un événement. Et même au niveau national. La preuve, c’est qu’on joue dimanche à 20 h 45. On prend la place du PSG. C’est beau. Ça veut dire qu’il y a un gros intérêt pour ce derby. On sait très bien que c’est un match essentiel pour les deux clubs ».

« Il y a vraiment un état d’esprit incroyable pour cet événement »

« Mais aussi au niveau national, c’est très suivi. Ce que je retiens, c’est l’engouement. J’ai vu des images, des départs de Saint-Étienne vers Lyon, avec tous les fumigènes, toute la ferveur verte qui accompagnait les joueurs. Il y a vraiment un état d’esprit incroyable pour cet événement. C’est ce qu’on ressent de l’extérieur. Après, j’imagine que de l’intérieur, ça va être encore plus intense. Il y a un petit moment qu’on en parle déjà de ce Derby. Dès la sortie du calendrier, en été, j’ai bien compris que c’était une date à cocher. Souvent, il y a des petits rappels de supporters, qui nous rappellent la date. Sincèrement, on ne peut pas l’oublier », conclut le coach de l’ASSE.