Mercato - ASSE : Du lourd est annoncé pour le prochain entraineur !

Arnaud De Kanel

Dans une période de turbulences pour l'ASSE, l'avenir d'Olivier Dall’Oglio semble de plus en plus incertain. Selon plusieurs sources, le club aurait déjà entamé des discussions pour un potentiel remplaçant, en la personne de Wilfried Nancy, actuellement entraîneur du Columbus Crew en MLS. Son profil séduit certains observateurs proches du club, dont l’ancien Vert Patrick Guillou, très élogieux à son sujet.

Pour son retour tant attendu en Ligue 1, l'ASSE espérait briller, mais la réalité est bien différente pour les Verts. L’ambiance devient pesante autour de l’entraîneur Olivier Dall’Oglio et la pression sera maximale pour le derby contre l'OL dimanche soir. Conscient de la situation délicate, le club stéphanois aurait déjà pris contact avec Wilfried Nancy, actuellement entraîneur du Columbus Crew en MLS, en vue d’un éventuel changement à la tête de l’équipe. Selon Patrick Guillou, ce choix pourrait être un véritable coup de maître pour Saint-Étienne, offrant peut-être l’électrochoc nécessaire pour relancer la saison.

«Les Tuchel, Klopp ou les Guardiola d'il y a 10-15 ans»

« Je me suis tapé des matchs de l'équipe de Wilfried Nancy en MLS. Là, c'était clair. Voilà ce qu'il veut mettre en place et ce qu'il a réussi à mettre en place. C'est plutôt intéressant, mais est-ce que tu peux mettre la même chose en place en Europe avec le football européen ? C'est comme avec Hürzeler à Brighton. Regardez, ce sont les entraîneurs qui essayent. Ce sont les Thomas Tuchel, les Jürgen Klopp ou les Pep Guardiola d'il y a 10-15 ans. Ça va boxer dans cette catégorie-là », a-t-il confié pour Peuple-Vert, avant de poursuivre.

«Vous regardez les matchs, et vous vous dites 'ah ouais putain'»

« Là, on parle, il faut qu'on parle tous avec le même vocabulaire foot. Et quand on va parler d'attaque du half-space ou du game-blind, vous comprendrez qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'inspiration . Vous lisez, vous regardez les matchs, et vous vous dites « ah ouais putain ». Puis, vous regardez les résultats aussi. Parce que tu en as aussi des magiciens qui te vendent du football de rêve et qui à un moment donné, tu joues le maintien », a complété Patrick Guillou. Reste à voir si les Verts concrétiseront.