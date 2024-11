Cyclisme - Mercato : La Red Bull-Bora Hansgrohe a-t-elle lancé des approches pour Pogacar ?

Alexandre Higounet

La Red Bull-Bora Hansgrohe, qui cherche un leader mondial activement comme en témoigne sa nouvelle offensive XXL en direction de Remco Evenepoel, a-t-elle aussi lancé un appel du pied à Pogacar ? La prolongation XXL du Slovène conclue très vite par le Team UAE, comme les propos du manager général Mauro Gianetti après son officialisation, pourraient le laisser supposer. Analyse.

Après l’officialisation de la prolongation de contrat XXL de Tadej Pogacar, sécurisant sa position au sein du Team UAE jusqu’à la fin de l’année 2030, moyennant un salaire record de 8 millions d’euros par an, Mauro Gianetti, le manager général de l’équipe émiratie, n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction, dans des propos relayés par le site du Het Nieuwsblad : « Tadej n'est pas sur le marché, il ne veut pas partir, il fait partie de ce pays. Ce qu’il fait pour Abu Dhabi vaut bien plus que les courses qu’il remporte. Et Pogacar en est fier aussi. Il crée de l'enthousiasme : il y a des enfants qui pleurent quand ils peuvent prendre un selfie avec lui, les gens d'ici ont découvert le vélo grâce à lui et il y a un lien très fort avec la famille royale. Le dernier projet en date est une piste cyclable de 105 km allant de la côte de la Corniche à Yas Marina et un vélodrome sera construit d'ici fin 2025. Les Championnats du monde sur route et sur piste auront lieu ici respectivement en 2028 et 2029. »

« Pogacar n’est pas sur le marché »

Au travers des propos de Mauro Gianetti ressort un élément fort, qui entre particulièrement en résonnance avec les éléments récents intervenus sur le mercato cycliste, à savoir l’offensive XXL de la Red Bull-Bora-Hansgrohe en direction de Remco Evenepoel, la formation allemande n’hésitant pas à proposer un bail à 10 millions d’euros par an et le recrutement de trois coéquipiers pour le convaincre de venir, alors qu’il est encore sous contrat avec la Soudal-Quickstep jusqu’à la fin 2026.

Pourquoi l'équipe UAE a-t-elle agi si vite ?

En arguant qu’avec cette prolongation, Pogacar n’était pas sur le marché, Gianetti valide en effet l’hypothèse que l’objectif premier était bien de sécuriser la situation du coureur afin d’éviter toute offensive de la Red Bull-Bora Hansgrohe. Et si le Team UAE a été si prompt à agir, c’est probablement que ses dirigeants ont imaginé, ou été alertés, que des premières manœuvres d’approche avaient pu être effectuées par la formation allemande. Il ne s’agit à ce stade que d’une hypothèse, mais à la lecture des événements récents, elle apparaît tout à fait plausible.