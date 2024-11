Cyclisme - Mercato : Team UAE, la crainte d’une offensive de la Red Bull-Bora Hansgrohe sur Pogacar ?

Alexandre Higounet

Alors que la Red Bull-Bora-Hansgrohe a lancé une offensive XXL ces derniers temps pour arracher Remco Evenepoel à la Soudal-Quickstep, le Team UAE vient de prolonger le contrat de Tadej Pogacar jusqu’en 2030. Et la concordance des temps des deux événements ne doit probablement rien au hasard… Analyse.

Depuis quelques semaines, Remco Evenepoel est l’objet d’une nouvelle offensive XXL de l’équipe Red Bull Bora-Hansgrohe, qui tente de le convaincre afin de forcer la main de la formation Soudal-Quickstep, avec qui le double champion olympique est sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2026. Pour cela, l’équipe allemande aurait proposé un bail XXL à 10 millions d’euros par an, plus le recrutement de trois équipiers ainsi que du directeur sportif Klaas Lodewyck.

Cyclisme - Tour de France : La prédiction de Lefévère sur Evenepoel https://t.co/NLIRDV5mI8 pic.twitter.com/IsUfXCz5Li — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Un contrat jusqu’en 2030 à des prix mirobolants

Autant dire que l’opération n’est pas passée en dehors des écrans radars de l’état-major du Team UAE, avec qui Tadej Pogacar était sous contrat jusqu’en juin 2027. Conscients qu’ils disposaient du meilleur coureur en activité et qu’il allait fatalement susciter l’intérêt de l’ogre Red Bull-Bora-Hansgrohe, les dirigeants d’UAE n’ont pas tardé à prolonger son bail jusqu’en juin 2030. Il est en effet difficile de ne pas faire le lien entre cette prolongation soudaine de Pogacar, qui avait encore un contrat long avec le Team UAE, et les récentes offensives de l’équipe allemande sur Evenepoel. Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, Pogacar a signé un nouveau contrat prévoyant un salaire de 8 millions d’euros annuels, et il contient désormais une clause libératoire de 200 millions d’euros.

« Je ne peux pas m’imaginer ailleurs »

De son côté, Tadej Pogacar s’est exprimé sur cette prolongation dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Je suis extrêmement fier de prolonger mon séjour ici à UAE Team Emirates. Cette équipe est devenue ma maison au cours des cinq dernières années et je ne peux vraiment pas m'imaginer ailleurs. Les meilleurs moments de ma carrière se sont produits à UAE Team Emirates et cela témoigne de la contribution de tout le personnel, de la direction, des coéquipiers et des partenaires qui me permettent tous de performer au plus haut niveau. Je suis vraiment enthousiaste pour l'avenir. Cette équipe me donne les meilleures chances de me battre pour la victoire et c'est exactement ce que j'ai pour objectif de faire ».