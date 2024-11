Cyclisme : L’annonce de l’entraîneur de Pogacar qui fait peur !

Alexandre Higounet

Alors qu’il vient de prolonger son contrat, Joxean Fernandez Matxin, le directeur sportif de l’équipe UAE et référent principal de Tadej Pogaacar, a répondu sans détours sur les perspectives d’avenir du leader slovène. Sa réponse a de quoi effrayer ses principaux concurrents, à commencer par Jonas Vingegaard…

Joxean Fernandez Matxin est le directeur sportif du Team UAE depuis plusieurs années, et il vient de prolonger son contrat au sein de l’équipe émiratie. A l’occasion de l’officialisation de sa prolongation, Fernandez Matxin a accordé un entretien au quotidien sportif espagnol AS, au cours duquel il évoque évidemment Tadej Pogacar, son leader principal, auprès duquel il exerce un suivi très pointu de la forme et de la performance.

Cyclisme : « Pogacar, il y a des courses, je savais d’avance qu’il allait gagner » https://t.co/JcZEnf2wtB pic.twitter.com/hiasI8cFVa — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

« Encore une marge de progression ? Ce n’est pas que j’y crois, j’en suis convaincu »

Interrogé par AS sur les perspectives de progression du champion slovène, qui a littéralement écrasé la saison dernière, remportant toutes les courses auxquelles il a participé à l’exception de Milan San Remo (3ème) et du Grand-Prix de Québec (7ème), le boss sportif de l’équipe UAE se dit convaincu qu'il dispose encore d’une marge : « Ce n’est pas que j’y crois, c’est que j’en suis convaincu. Je n’en doute pas. Evidemment, ce ne sera pas une marge de 30%, mais je ne sais pas si cela peut être de 5 %, 2 %, 1 %. Il sait comment le faire et comment l'exécuter. Nous allons évidemment aussi pointer les courses qu’il nous reste à gagner. De toute façon, on doit continuer à se battre avec des objectifs importants. Si quelqu'un est proche de la perfection, c’est toujours Pogacar ».

De quoi marquer le moral de Vingegaard…

Autant dire que les propos de Fernandez Matxin ont de quoi faire peur aux rivaux du champion slovène, à commencer par Jonas Vingegaard lui-même. A l’heure où le leader danois de la Visma-Lease A Bike doit, de l’aveu même de sa propre équipe, effectuer un énorme travail pour parvenir à retrouver son top niveau et même encore plus afin de combler la différence qui existe désormais entre lui et Pogacar, le fait d’entendre que l’équipe UAE considère que le leader slovène n’est pas encore à son top est de nature à mettre un coup au moral. A ce titre, il est permis de se demander si Fernandez Matxin n’a pas fait un petit coup d’intox en évoquant une marge de progression pour Pogacar, histoire d’écoeurer son rival danois au moment où il va débuter sa préparation.