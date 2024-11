Cyclisme - Tour de France : Armstrong livre son verdict sur Pogacar

Alexandre Higounet

Alors que le parcours du Tour de France 2025, dévoilé la semaine dernière par Christian Prudhomme, le patron du Tour, a été l’objet de spéculations sur sa nature en faveur ou pas de Tadej Pogacar, Lance Armstrong a livré de son côté un verdict sans appel. Et il apparaît difficilement contestable.

Alors que la direction du Tour de France a annoncé le parcours de l’édition 2025, de nombreux commentaires ont suivi sur le tracé, plusieurs médias belges pointant notamment du doigt qu’il était taillé pour Tadej Pogacar là où les organisateurs avaient plutôt tenté de maintenir de l’incertitude et du danger dans un maximum d’étapes, particulièrement en première semaine, Lance Armstrong a livré son analyse sur le sujet.

« Cette conversation sur le parcours et Pogacar n’a aucun sens »

A l’occasion de son podcast The Move, l’ancien vainqueur du Tour, aux côtés de son ancien coéquipier George Hincapie et de son ancien directeur sportif Johan Bruyneel, a livré un commentaire sans détours sur l’incidence du parcours pour Tadej Pogacar. Et autant le dire, elle est à ses yeux complètement nulle ! Armstrong a ainsi déclaré, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « J'ai lu des commentaires sur ASO et le Tour, qui disent la même chose, affirmant qu'ils essaient de tester Pogacar avec le parcours. Nous avons entendu dire que chaque année, après quelques Tours, on regarde ce tracé par rapport à Pogacar ou à Armstrong. Rien de tout cela n'a d'importance. J'ai toujours plaisanté en disant que s'ils décidaient un jour de faire 22 critériums autour de Paris, il faudrait trouver comment gagner. Il ne peut y avoir rien ‘’contre’’, si vous êtes Pogacar. Cette conversation n'a aucun sens, les meilleurs cyclistes sont préparés pour les parcours. C'est le Tour, et 99 fois sur 100, les meilleurs gagnent ».

Le verdict sans appel d’Armstrong est difficilement contestable

En l’état, l’analyse d’Armstrong apparaît difficilement contestable. Compte tenu de la domination de Tadej Pogacar sur le peloton international, compte tenu de la marge incroyable dont il dispose sur ses concurrents, l’incidence du parcours sur ses chances de victoire apparaît minime, d’autant qu’il se montre à l’aise sur tous les terrains, y compris dans le vent et sur les pavés.