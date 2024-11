Greenwood - Polémique : Le vestiaire de l’OM révèle un secret

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, son transfert s'est accompagné d'autant d'enthousiasme que de d'interrogations. Et pour cause, sur le plan sportif, le recrutement de Mason Greenwood est évidemment un atout non négligeable, mais il s'accompagne surtout d'une énorme polémique. Et pour cause, l'ailier anglais a été accusé de viol par sa compagne, ce qui a créé un scandale en Angleterre. Cependant, le vestiaire de l'OM décrit un joueur «très poli».

Recruté pour environ 26M€, hors bonus, en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a grandement fait parler. Et pour cause, l'ailier anglais a été accusé de violences et de viol par sa compagne. Par conséquent, son transfert a fait polémique et les questions étaient nombreuses à ce sujet en conférence de presse. Cependant, au sein du vestiaire de l'OM, on se montre dithyrambique au sujet de l'Anglais.

Le vestiaire évoque le caractère de Greenwood

Auprès de RMC Sport, un proche du vestiaire se lâche sur Mason Greenwood : « Il est ultra casanier. Il fait maison, Commanderie ; puis Commanderie, maison. Au centre d’entraînement, tout le monde s’accorde à dire que c’est un jeune homme très poli et gentil. Et s’il sort, il n’est jamais seul. Il est toujours un peu inquiet et vigilant ».

«Mason est très aimé dans le vestiaire»

Des propos qui confirment ceux tenus par Pierre-Emile Hojbjerg en début de saison pour RMC : « Mason est très aimé dans le vestiaire. On ne va pas commencer à parler de lui comme une star ou comme le meilleur joueur, car il faut qu’il continue à travailler sérieusement et à aider l’équipe. S’il ne marque pas, ce n’est pas grave, mais il doit aider l’équipe ».