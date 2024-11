Mercato - PSG : Luis Enrique refuse un grand club, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à Paris pour assister à la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et son équipe, Enrique Cerezo a répondu aux questions des journalistes espagnols, et a évoqué l'arrivée avortée de Luis Enrique en 2011. Comme l'a confirmé le président de l'Atlético, la tentative s'était soldée par un échec.

Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a confirmé qu’il était proche de rejoindre l’Atlético, son prochain adversaire en Ligue des champions. « Oui, c'est vrai, mais j'avais déjà donné ma parole à un autre club. Il s'agissait de ne pas manquer à ma parole. Ils ont eu de la chance de trouver Simeone, car je ne serais probablement pas resté aussi longtemps et je n'aurais pas eu cette énergie. L'Atlético a trouvé en Simeone le meilleur entraîneur qu'il pouvait avoir et sa carrière l'a démontré. Les supporters de l'Atlético ont donc eu de la chance » a confié le coach du PSG. A cette époque, Luis Enrique avait alors donné son accord à l’AS Roma.

« Luis Enrique est un grand entraîneur, mais... »

Présent à Paris, Enrique Cerezo n’a pas particulièrement regret car cela lui a permis de recruter Diego Simeone, toujours en place. « La vie change beaucoup. Regardez combien d'années ont passé. Luis Enrique est un grand entraîneur, mais nous avons l'entraîneur que nous voulons et dont nous avons besoin, nous sommes fiers et heureux d'être avec lui. La vie prend beaucoup de tournants ? Elle prend de nombreux virages » a confié le président de l’Atlético dans des propos rapportés par As.

Le rendez-vous est pris ?

Selon le quotidien espagnol, Cerezo n’a pas dit son dernier mot. Le président de l’Atlético aurait l’intention de retenter sa chance en 2027, au moment où le contrat de Diego Simeone prendra fin. Cela tombe bien puisque le bail de Luis Enrique avec le PSG expire à la même date.