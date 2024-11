PSG : Un coup historique grâce à Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Au Parc des princes, il y aura la première soirée de gala de Ligue des champions de la saison régulière ce mercredi soir. Le PSG reçoit l’Atletico de Madrid pour la 4ème journée, les 15èmes retrouvailles entre Luis Enrique et Diego Simeone. L’entraîneur du Paris Saint-Germain compte 9 victoire en 14 matchs et pourrait signer une performance historique puisque les routes des deux clubs ne se sont jamais croisées.

En ce début de saison régulière de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain ne réalise pas son meilleur démarrage. Après une victoire poussive face à Gérone en ouverture de ce nouveau format (1-0), le PSG a été malmené par Arsenal à l’Emirates Stadium (0-2) et a été tenu en échec au Parc des princes contre le PSV Eindhoven (1-1). Ce qui fait que le club parisien pointe pour le moment à la 23ème place du classement de saison régulière sur les 24 places qualificatives pour la phase à élimination directe avec 4 petits points. Ce choc de la 4ème journée de saison régulière ce mercredi soir au Parc des princes entre le PSG et l’Atletico de Madrid peut déjà être considéré comme étant un tournant pour le reste de la phase qualificative de cette C1. D’autant plus que c’est une opposition de style entre deux entraîneurs bien différents : Luis Enrique et Diego Simeone.

Luis Enrique domine régulièrement Diego Simeone

Luis Enrique s’est frotté à Diego Simeone à 14 reprises depuis ses débuts d’entraîneur. Au Celta Vigo le temps de la saison 2013/2014 et au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Le total de l’actuel coach du PSG est flatteur puisqu’il comptabilise 9 victoires contre 2 matchs nuls et 3 défaites. Lors de son passage sur le banc du Barça avec la fameuse MSN composée de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar entre autres, Enrique est resté invaincu enchaînant notamment les succès en Liga, en Coupe du roi, en Supercoupe d’Espagne. Seule une défaite en Ligue des champions est à souligner en 2016. Ses deux autres ont eu lieu au Celta Vigo, c’est-à-dire il y a plus d’une décennie à présent.

Une première entre le PSG et l’Atletico

De bon augure donc pour le PSG qui n’a d’ailleurs jamais été confronté à l’Atletico de Madrid sur la scène européenne. Un soir de grande première donc qui pourrait tourner en faveur des Parisiens si l’on se fie à l’historique entre Luis Enrique et Diego Simeone. Après leurs affrontements en tant que joueurs et entraîneurs, Enrique a dit tout le bien qu’il pensait de Simeone en conférence de presse mardi.

« Nous nous sommes affrontés comme joueurs et entraîneurs. C’est un très bon coach, j’admire quand je vois un technicien durer si longtemps dans un grand club, car cela demande beaucoup d’énergie, la difficulté de convaincre tes joueurs sur le long terme. Ça veut dire que tu es un top entraîneur. Peu importe si on n’a pas le même style de jeu ».

Diego Simeone lui a rendu la pareille quelques heures plus tard. « J'adore la manière dont Paris joue. Leur dynamique de jeu est excellente, ils portent la marque de leur entraîneur avec des jeunes joueurs dynamiques. On ne sait pas par où ils vont arriver. Ils arrivent à sortir le ballon très rapidement à trois, à quatre, ils ont beaucoup de mouvements de changements de position. C'est le football que Luis Enrique a proposé partout où il est passé ».