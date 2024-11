PSG : Luis Enrique a trouvé un outil magique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entraîneur du PSG depuis un peu plus d'un an, Luis Enrique semble faire l'unanimité au sein du club de la capitale au point que sa prolongation soit quasiment actée en interne. Et le technicien espagnol a apporté ses nouveautés au quotidien à Paris comme l'assure l'un de ses anciens collaborateurs, qui insiste notamment sur l'utilisation de la vidéo.

A la fin de la saison 2022/2023, le PSG a décidé de nommer Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier. Le technicien espagnol n'a pas manqué d'apporter ses méthodes dont certaines novatrices. Mais surtout, l'ancien coach du Barça utilise massivement la vidéo, un domaine clé dans son étude des matches.

Luis Enrique travaille beaucoup avec la vidéo

« Pour lui, les images ne créent pas de débats, elles livrent une vérité claire », lâche ainsi l'un de ses anciens collaborateurs dans les colonnes du Parisien avant d'ajouter qu'il s'agit aux yeux de Luis Enrique d'un outil indispensable au coach du PSG, notamment pour corriger certaines erreurs de ses joueurs.

«C’est un outil qui lui permet de corriger instantanément une erreur»

« Elles permettent tout simplement de mettre le joueur devant ses erreurs, de le surprendre, un peu, mais surtout de le faire progresser. C’est un outil qui lui permet de corriger instantanément une erreur de position ou un problème de distance », ajoute-t-il.