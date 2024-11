Mercato : Lâché par Luis Enrique, il veut définitivement quitter le PSG !

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Milan Skriniar a dégringolé dans la hiérarchie des défenseurs centraux du Paris Saint-Germain, puisqu’il n’est plus qu’un quatrième choix derrière Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Beraldo. A quelques semaines du mercato de janvier est donc évoqué pour le Slovaque, qui semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Déjà poussé vers la sortie cet été, Milan Skriniar pourrait encore être l’un des principaux candidats au départ en janvier. Le défenseur central n’a en effet disputé que trois rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, avec Luis Enrique qui ne semble clairement pas compter sur lui. La seule solution semble donc être un départ du PSG, pour celui qui était arrivé libre de l’Inter lors de l’été 2023.

Retour en Serie A pour Skriniar ?

La presse italienne a assuré que plusieurs clubs en Serie A pourraient tenter leur chance. Cela serait notamment le cas de la Juventus, qui cherche un défenseur central pour pallier la longue absence de Bremer. Sauf qu’il ne s’agirait à priori que d’une solution passagère, avec le PSG qui devrait d’ailleurs prendre en charge une grande partie du salaire de Skriniar, qui gagne 10M€ net par an. Les deux autres pistes évoquées de l’autre côté des Alpes mèneraient à l’AC Milan, mais surtout au Napoli de son ancien coach Antonio Conte.

Un prêt oui, mais seulement avec une option d’achat !

Cette solution ne semble pas vraiment plaire au principal intéressé. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar serait plus qu’heureux de se relancer en Serie A avec un prêt lors de la deuxième partie de saison, mais il souhaiterait au moins qu’une option d’achat soir insérée. Il semble en effet persuadé qu’il n’a plus d’avenir au PSG tant que Luis Enrique sera là et voudrait donc trouver une solution définitive pour ne pas se retrouver face au même problème en fin de saison.