Griezmann : Transfert avorté, le PSG a raté un joueur «incroyable» !

Le Paris Saint-Germain n’a cessé de chasser des stars sur le marché des transferts ces dernières années. Ce fut également le cas pour Antoine Griezmann selon L’Équipe. Les dirigeants parisiens ont d’ailleurs multiplié les tentatives vaines. A l’aube de la confrontation entre le PSG et l’Atletico de Madrid en Ligue des champions, Luis Enrique a tiré son chapeau au buteur du club rojiblanco.

Antoine Griezmann rêverait de défendre les couleurs de l’OM selon Dimitri Payet. Pour France Bleu, l’ex-international français a dernièrement fait passer le message suivant au sujet du meilleur buteur de l’histoire de l’Atletico de Madrid. « La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou. Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux ».

Le PSG a courtisé Antoine Griezmann à plusieurs reprises

Cependant, au fil de la dernière décennie, Antoine Griezmann semble avoir été démarché à plusieurs reprises par le Paris Saint-Germain dans le cadre des derniers mercato. Néanmoins, le transfert n’a jamais eu lieu. Que ce soit en 2016 lorsque le comité directeur du PSG aurait souhaité remplacer Zlatan Ibrahimovic par l’attaquant de l’Atletico ou bien en 2020 au moment où Leonardo avait préparé le départ de Neymar, sans succès. C’est en effet les informations dernièrement révélées par L’Équipe.

«C'est un joueur très complet, polyvalent avec des statistiques incroyables»

Antoine Griezmann n’a pas signé au PSG et ne devrait pas le faire à l’issue de son contrat chez les Colchoneros à la fin de la saison. Le Paris Saint-Germain a laissé passer sa chance pour le champion du monde 2018. En conférence de presse ce mardi en marge de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions mercredi soir entre le PSG et l’Atletico de Madrid au Parc des princes, Griezmann a reçu les louanges de Luis Enrique dans des propos rapportés par RMC Sport. « Il a presque la double nationalité. C'est un joueur très complet, polyvalent avec des statistiques incroyables. C'est un joueur vital pour l'Atletico et il va falloir le surveiller de près »