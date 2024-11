Mbappé : Il ne voulait pas de son transfert au Real Madrid ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Ayant toujours voulu jouer pour la Casa Blanca, il y est enfin. Florentino Pérez est donc arrivé à ses fins, mais Mbappé était-il pour autant désiré par d’autres au Real Madrid ? Eric Di Meco ne le pense pas, estimant que Carlo Ancelotti souhaitait plutôt un autre profil que Mbappé.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de s’en aller et d’enfin s’engager avec le Real Madrid. Le Français a intégré le vestiaire de Carlo Ancelotti, qui a dû se creuser la tête pour trouver la bonne formule pour intégrer le capitaine de l’équipe de France. Mbappé a ainsi été positionné comme numéro 9, ce qui n’est pas le meilleur poste du joueur de 25 ans.

« Ancelotti aurait préféré sûrement un vrai avant-centre »

A l’occasion du Super Moscato Show sur RMC, Eric di Meco a évoqué le recrutement de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et selon lui, l’arrivée du Français est davantage un choix de Florentino Pérez que de Carlo Ancelotti : « On savait que ça doublonnait avec Vinicius et qu’Ancelotti aurait préféré sûrement un vrai avant-centre, un avant-centre type, un Lewandowski, un Haaland, un Suarez de l’époque. Alors pourquoi ils l’ont pris ? C’est le caprice du président et après tu dois te débrouiller ».

« Ils regrettent de l'avoir fait venir »

Kylian Mbappé n’était donc pas forcément désiré par tous au Real Madrid. Et voilà qu’aujourd’hui, certains regretteraient même l’arrivée de l’ex-joueur du PSG. C’est ce qu’avait révélé Romain Molina : « Ils regrettent de l'avoir fait venir. Je le garantis. Ils regrettent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. C'est un caprice de Florentino Pérez, c'est lui qui le voulait. Il a toujours aimé les grands joueurs. Et il a un rapport assez filial avec lui. Ils sont très proches. Mais là au club, ils sont dégoûtés. Déjà du niveau. Le niveau n'est pas à la hauteur des attentes, tout le monde le voit depuis un an et demi ».