PSG : Al-Khelaïfi va choisir un nouvel entraîneur à l’étranger ?

Remplaçant de Daniele De Rossi sur le banc de l’AS Rome, à qui il a succédé en septembre dernier, Ivan Juric est déjà sur la sellette. Les Friedkin, propriétaires du club italien, exploreraient plusieurs pistes afin de le remplacer et auraient demandé de l’aide au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Battue sur la pelouse de l’Hellas Vérone dimanche dernier (3-2), l’AS Rome s’enfonce un peu plus dans la crise. Encourageante à ses débuts, l’arrivée d’Ivan Juric à la place de Daniele De Rossi le 18 septembre dernier ne semble pas vraiment porter ses fruits, d’autant plus qu’elle s’est faite dans un contexte tendu en raison du mouvement de contestation des supporters, qui a provoqué le départ de Lina Souloukou, présidente et directrice générale.

L’AS Rome pourrait encore changer d’entraîneur

Voir une légende du club être évincée de la sorte n’a pas été apprécié par les supporters de l’AS Rome, qui pourrait de nouveau changer d’entraîneur. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Ivan Juric serait pour le moment maintenu, mais les dirigeants romains pourraient profiter de la trêve internationale pour opérer un nouveau changement.

Al-Khelaïfi impliqué ?

En ce sens, l’AS Rome penserait à Paulo Sousa et Roberto Mancini. Claudio Ranieri n’aurait pas été contacté, tout comme Frank Lampard, même si la candidature de ce dernier prendrait de l’ampleur. La Gazzetta dello Sport indique par ailleurs que la famille Friedkin a passé quelques jours à Paris et pourrait demander de l’aide à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, dans ce dossier, avec qui elle entretient des « relations profondes ».