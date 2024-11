Mercato - PSG : Luis Enrique donne son accord à un club, la folle révélation

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entraîneur du PSG depuis plus d’un an, Luis Enrique avait fait ses débuts avec l’équipe réserve du FC Barcelone, qu’il a dirigée pendant trois ans avant de rejoindre l’AS Rome en juillet 2011. Mais le technicien espagnol aurait pu s’engager avec l'Atlético de Madrid, avec qui il aurait eu un accord de principe.

Légende du FC Barcelone où il a évolué en tant que joueur entre 1996 et 2004, Luis Enrique y a également fait ses débuts en tant qu’entraîneur. D’abord avec la réserve (2008-2011), avant de prendre les rênes de l’équipe première en 2014, après des passages sur les bancs de l’AS Rome et du Celta Vigo.

Luis Enrique avait un accord avec l’Atlético de Madrid

Mais avant de prendre la direction de la Serie A en juillet 2011, Luis Enrique aurait pu s’engager avec un autre club espagnol que le FC Barcelone. En effet, d’après les informations de AS, le technicien espagnol aurait été proche de rejoindre l’Atlético de Madrid, avec qui il aurait même trouvé un accord de principe.

Luis Enrique a préféré l’AS Rome

Luis Enrique a finalement choisi l’AS Rome et l’Atlético de Madrid s’est attaché les services de Gregorio Manzano, démis de ses fonctions en décembre de la même année. L’actuel entraîneur du PSG quant à lui a été licencié par la Louve en mai 2012 et AS assure que si cela s’était produit un peu plus tôt, il aurait pu diriger les Colchoneros. C’est finalement Diego Simeone qui a été nommé entraîneur de l’Atlético de Madrid, où il est toujours en poste presque 13 ans plus tard.