Mbappé - Deschamps : Un clash est annoncé en direct !

En place depuis 2012 à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps s'est querellé avec de nombreux joueurs ces dernières années. Sur le plateau de l'After Foot sur RMC ce lundi soir, Daniel Riolo a passé en revue les différents clashs vécus par le sélectionneur tricolore. Et ils sont nombreux...

A la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a vu passer dans ses rangs de nombreux joueurs. Et avec certains, les relations étaient parfois tendues. Comme l’a déclaré Daniel Riolo ce lundi soir, le sélectionneur des Bleus s’est chauffé avec de nombreuses stars. Sur le plateau de l’After Foot, le journaliste a cité les noms de Karim Benzema, Kylian Mbappé, mais aussi d’Antoine Griezmann qui, à la surprise générale, avait annoncé sa retraite internationale à la fin du mois de septembre.

Les clashs se sont succédés en équipe de France

« Sur les 10 dernières années, il y a trois stars dans le football français : Benzema, Griezmann et Mbappé. Il s’est brouillé avec les trois. Benzema, c’est un épisode très important de la Coupe du monde 2022, où il est revenu sous la pression populaire pour faire en sorte de le sortir pour faire plaisir à Griezmann et à certains autres joueurs qui ne voulaient pas de sa présence. Au final, il se brouille avec Griezmann pour faire plaisir à Mbappé, puis se brouille avec Mbappé. C’est quelqu’un qui se brouille beaucoup » a confié Riolo sur RMC.

« Douze ans c’est long »

Depuis, une nouvelle génération s’est installée en équipe de France. Ce renouvellement d’effectif s’est accompagné d’une défiance envers le sélectionneur. En interne, certains joueurs réclameraient du changement. « Sur le terrain, beaucoup veulent lui dire merci et au revoir. Donc si on pouvait passer à autre chose. 12 ans c’est long, c’est plus que le Général de Gaulle au pouvoir » a admis Riolo ce lundi soir.