F1 - Red Bull : Un Français arrive, ça se confirme !

Alors que Sergio Pérez se dirige plus que jamais vers la sortie, Red Bull doit préparer sa succession. Et Christian Horner a mis fin à la piste menant à Franco Colapinto. Par conséquent, la place aux côtés de Max Verstappen devrait se jouer entre Yuki Tsunoda et Liam Lawson, ce qui libérera une place chez Racing Bulls qui semble tendre les bras au Français Isack Hadjar, toujours à la lutte pour le titre en F2.

L'avenir de Sergio Pérez semble s'écrire de plus en plus loin de Red Bull. Et pour cause, la fin de saison du Mexicain n'arrange pas ses affaires et confirme qu'il ne peut pas apporter suffisamment de points à l'écurie autrichienne, qui n'est même plus dans la course pour le titre constructeurs. Par conséquent, Christian Horner cherche un nouveau pilote pour épauler Max Verstappen la saison prochaine. Et alors que la piste menant à Franco Colapinto a circulé ces derniers jours, elle ne devrait finalement pas aboutir comme l'a révélé Christian Horner.

Red Bull met fin à la piste Colapinto

« C’est sans aucun doute un talent qui cherche à gagner sa place permanente en Formule 1. Et Williams a raison de ne pas le laisser partir sans une belle compensation. Nous avons un grand vivier de talents au sein de l’équipe junior Red Bull, et je suis sûr que Franco trouvera sa place sur la grille à l’avenir. Nous gardons toujours un œil sur ce que propose le marché dans toutes les équipes, mais nous avons la force et la profondeur dans le programme junior », a lâché le patron de l'écurie Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Une aubaine pour Hadjar ?

Par conséquent, le baquet de la seconde Red Bull devrait se jouer entre les deux pilotes Racing Bulls à savoir Liam Lawson et Yuki Tsunoda. « Liam et Yuki étaient très proches dans cette course [au Qatar], en termes de rythme, donc nous avons une équipe solide de pilotes. Être le coéquipier de Max est probablement le travail le plus difficile en Formule 1, mais cela s’applique à n’importe quel pilote sur la grille, je crois », ajoute Christian Horner. Cela libérera donc un baquet chez Racing Bulls qui pourrait donc revenir à Isack Hadjar. Le jeune français est toujours en course pour le titre en Formule 2, et le patron de l'équipe Red Bull n'a pas tari d'éloges : « C’était bien de voir Isack Hadjar faire du bon travail ce week-end en Formule 2. Il y a un demi-point d’écart entre les pilotes avant la dernière course à Abu Dhabi ».