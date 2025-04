L'OM annonce un renfort en attaque

Amadou Diawara

Pour la réception du Toulouse FC, programmée ce dimanche soir, Roberto De Zerbi a dû faire sans Amine Gouiri. En effet, l'international algérien était forfait pour la 28ème journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse d'après-midi, Roberto De Zerbi a annoncé qu'Amine Gouiri sera présent contre l'AS Monaco ce samedi après-midi.

Pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au Toulouse FC au Vélodrome ce dimanche soir. Toutefois, Roberto De Zerbi était privé d''Amine Gouiri, forfait, pour cette rencontre. Mais à en croire le coach de l'OM, son numéro 9 sera de retour dès le prochain match, programmé ce samedi après-midi. Les Marseillais recevant l''AS Monaco.

«Il devrait revenir mardi»

« Avez-vous des nouvelles d'Amine Gouiri, absent ce (dimanche) soir, sera-t-il là contre Monaco ? Je pense que oui. Gouiri, Højbjerg et Balerdi n'étaient pas là ce soir. On récupère Faris Moumbagna, un attaquant aux caractéristiques uniques. C'était important de le récupérer footballistiquement et humainement, parce qu'il a beaucoup souffert. Ça nous fait plaisir qu'il soit de retour. Harit est bien là, je pense qu'il peut devenir vraiment important. Rowe a fait un bon match, et c'est un énorme potentiel. Et Maupay, j'aimerais toujours l'avoir dans mes équipes. C'est quelqu'un de spécial », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse d'après-match (OM 3-2 TFC).

«On espère l'avoir samedi à Monaco»

Dans la foulée, Roberto De Zerbi en a rajouté une couche sur Amine Gouiri. « Il a beaucoup joué, il a joué à Paris, puis deux fois en sélection, et ensuite Reims. On m'a parlé d'une semaine ou dix jours, donc il devrait revenir mardi et on espère l'avoir samedi à Monaco », a conclu le coach de l'OM. Reste à savoir si Amine Gouiri pourra être aligné d'entrée pour le déplacement au Louis II.