Mercato : Un dossier réglé à «100%», l'énorme annonce du PSG

En fin de contrat en juin prochain, Luis Enrique n'a pas officiellement prolongé son bail, bien que de nombreuses informations assurent que tout est bouclé en coulisses. Quoi qu'il en soit, bien que le PSG soit mal embarqué en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi assure que son coach n'est absolument pas en danger et ne sera pas viré, même en cas d'élimination précoce.

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique voit son contrat prendre fin en juin prochain. Et malgré les nombreuses informations au sujet d'une prolongation, rien n'a été officiellement signé, ce qui jette un froid sur l'avenir du technicien espagnol. D'autant plus que les Parisiens sont mal engagés en Ligue des champions.

Luis Enrique assuré de rester au PSG «à 100%»

Par conséquent, que se passera-t-il si jamais le PSG venait à être éliminé dès la première phase de la Ligue des champions ? Rien à en croire Nasser Al-Khelaïfi qui annonce auprès de L'EQUIPE être sûr « à 100 % » de conserver Luis Enrique même en cas d'élimination précoce en C1.

«J'ai une confiance absolue dans le projet, l'entraîneur, le conseiller sportif»

D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi ajoute même que son objectif est de miser sur le long terme : « J'ai une confiance absolue dans le projet, l'entraîneur, le conseiller sportif (Luis Campos) et notre équipe, et nous continuerons à évoluer. Et quand les temps sont durs, on se soutient les uns les autres, c'est ce que fait un bon club, c'est ce que font aussi nos supporters qui sont incroyables ».