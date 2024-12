Mercato : «C'est inacceptable», annoncé au PSG et à l’OM, il se fait détruire !

Axel Cornic

Les routes de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain pourraient se croiser sur le mercato de janvier, puisque les médias italiens annoncent depuis quelques semaines une cible en commun. Il s’agit de Nicolo Fagioli, jeune espoir italien qui ne joue pas beaucoup à la Juventus depuis le début de la saison.

Rivaux sur le terrain, le PSG et l’OM pourraient l’être également sur le mercato, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines. Les deux clubs de Ligue 1 seraient en effet sur les traces de Nicolo Fagioli, qui serait également suivi par plusieurs clubs de Premier League.

Fagioli entre l’OM et le PSG ?

Considéré comme l’une des plus grandes promesses de la formation de la Juventus, le milieu de terrain ne joue pas beaucoup sous les ordres de Thiago Motta. Entré en jeu face à Lecce lors de la 14e journée de Serie A (1-1), Fagioli n’a pas vraiment donné tort à son entraineur avec une prestation assez décevante. Les critiques commencent d’ailleurs à se faire de plus en plus nombreuses pour le joueur de 23 ans, qui était revenu la saison dernière après une suspension pour paris sportifs. Si cela continue, il pourrait donc relancer sa carrière en France, du côté du PSG ou de l’OM.

« C’est inacceptable et la Juventus va le vendre »

Pour Luigi Garlando, la séparation entre la Juventus et Nicolo Fagioli pourrait bien être inévitable si la situation ne change pas très vite. « Ses trois dernières entrées en jeu ont été inacceptables au niveau de l’attitude » a déclaré le journaliste de La Gazzetta dello Sport. « Il vient d’une expérience personnelle non banale et tu as quelque chose à te faire pardonner, tu dois regagner la confiance de ton club. Et tu te permets d’entrer avec suffisance, en ratant tout. C’est inacceptable et la Juventus va le vendre, ce qui est selon moi totalement logique ».