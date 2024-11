Real Madrid : «C’est terminé» pour Kylian Mbappé en Espagne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'heure n'est plus à la clémence en Espagne, mais plutôt à l'incompréhension, à l'inquiétude, au questionnement. Une nouvelle fois, Kylian Mbappé est passé à côté de son match face à Liverpool mercredi soir. En Espagne, les plus grands quotidiens ont souligné son énorme raté et peine, aujourd'hui, à lui trouver des excuses.

Le calvaire continue pour Kylian Mbappé et nul ne connaît le moment où cette mauvaise période s’arrêtera. Certains espéraient que cela prenne fin face à Liverpool ce mercredi soir. Mais auteur d’un penalty raté et incapable de déployé son jeu, le joueur du Real Madrid a une nouvelle fois déçu.

Ancelotti confirme les difficultés de Mbappé

En conférence de presse, Carlo Ancelotti appelle le club à le soutenir. « Il arrive souvent qu'un buteur traverse des périodes où le but le fuit, des moments de déception. Il n'existe qu'un seul remède : la patience. Il traverse un moment difficile pour lui, surtout après ce penalty raté, tout le monde doit le soutenir et ça va revenir » a-t-il déclaré après la défaite de son équipe (2-0).

La presse espagnole est sans pitié

Cet appui ne viendra pas de la presse espagnole, qui s’est empressée de commenter sa performance désastreuse. « La clémence des médias espagnols, c’est terminée. Marca évoque un match « calamiteux », As lui met zéro. Pour eux, cette fois, il n’y a plus d’alibi et plus d’excuses. La question de sa santé mentale se pose, les médias espagnols en parlent. Pour en avoir parlé avec eux, ils sont dans l’incompréhension » a confié le journaliste Edgar Groleau sur RMC. Le temps des pardons est terminé pour Mbappé.