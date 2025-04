Les joueurs du PSG prêts à disjoncter, la grande mise en garde !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa victoire face à Angers ce samedi et donc le titre de champion de France, le PSG peut désormais se concentrer pleinement sur la Ligue des Champions. Rendez-vous mercredi pour le quart de finale aller face à Aston Villa. Mais voilà qu’avant cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique ont été prévenus avant de possiblement disjoncter.

Le titre de champion de France désormais en poche, le PSG ne peut penser qu’à une chose : gagner la Ligue des Champions. Le chemin est encore long et c’est désormais Aston Villa qui se dresse sur la route des Parisiens. Ce mercredi, le club de la capitale accueille les Villans au Parc des Princes pour le quart de finale aller. Une rencontre qui marque par la même occasion les retrouvailles entre le public français et Emiliano Martinez, ennemi public numéro 1 en France depuis la Coupe du monde 2018.

« Il va falloir beaucoup de sang froid avec lui »

Les caméras seront donc braquées sur Emiliano Martinez pour ce PSG-Aston Villa. Mais attention à ce que le gardien argentin ne fasse pas péter les plombs aux joueurs de Luis Enrique. C’est ce sur quoi s’est notamment arrêté Bixente Lizarazu ce dimanche sur le plateau de Téléfoot : « On se méfie de qui à Aston Villa ? Unai Emery déjà parce qu’il connait très bien le PSG. Il connait très bien Luis Enrique. Il travaille très bien depuis qu’il est à Aston Villa. Et puis il ne faut pas oublier notre ami intime, Emiliano Martinez. Très bon gardien mais capable de faire disjoncter un adversaire. Il va falloir beaucoup de sang froid avec lui parce qu’il est très fort dans cet exercice et pas uniquement avec l’équipe de France ».

« On va m’insulter »

L’accueil promet d’être très chaud pour Emiliano Martinez au Parc des Princes. L’Argentin le sait d’ailleurs très bien. « L’avantage, c’est que mon équipe aura moins de pression, car on va m’insulter. Ça va être passionnant. J’ai déjà reçu des messages. On est costauds à domicile, mais à l’extérieur, on a plus de mal. C’est une phase à élimination directe, tout peut arriver », avait confié le gardien d’Aston Villa.