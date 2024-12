Cette légende le convainc de snober l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, de nombreux joueurs binationaux ont décidé de tourner le dos à l’équipe de France pour opter pour une autre sélection. Certains ont alors choisi le Maroc ou l’Algérie, Christoper Wooh a lui préféré le Cameroun aux Bleus. Il faut dire que ce n’est ni plus ni moins que Samuel Eto’o qui s’était déplacé pour convaincre l’actuel joueur de Rennes.

A 23 ans, Christopher Wooh évolue aujourd’hui du côté de Rennes. Le défenseur central peut également se vanter d’être international avec la sélection du Cameroun. Ayant 20 matchs au compteur avec les Lions Indomptables, Wooh aurait toutefois pu connaitre une carrière internationale différente. En effet, le Rennais avait également la possibilité de porter le maillot de l’équipe de France, mais à l’heure de faire un choix, la balance a finalement penché du côté du Cameroun.

« Quand Samuel Eto'o s'est déplacé chez moi pour me solliciter, je n'ai pas hésité »

Dans des propos accordés à RFI, Christopher Wooh est revenu sur son choix de snober l’équipe de France pour le Cameroun et le rôle de la légende Samuel Eto’o dans celui-ci. Le joueur de Rennes a alors confié : « Qu’est-ce qui m’a motivé ? Depuis tout petit, je voyais mes parents regarder tous les matchs du Cameroun et j'ai toujours eu une attention particulière quand le Cameroun jouait, et la France aussi. Mais c'est vrai que lors des matchs du Cameroun, j'avais toujours cette excitation de vouloir qu'ils gagnent. Et je me suis toujours dit, avec mon père, que si un jour j'avais le choix, j'allais choisir le Cameroun. Donc dès que l'occasion s'est présentée, surtout quand le président Samuel Eto'o s'est déplacé chez moi pour me solliciter, je n'ai pas hésité. J’ai directement dit oui et je ne le regrette pas ».

« Cela m’a fait bizarre de le voir »

« Comment on est face à Samuel Eto’o ? C'est vrai que quand il m'a dit qu'il allait se déplacer à Lens, je n'y croyais pas trop, franchement. Jusqu'au jour où il est arrivé et que je l'ai rencontré. Cela m’a fait bizarre de le voir parce qu'en tant que Camerounais, c'est notre figure nationale. Et de le voir me parler, être face à moi, c'était impressionnant. D’habitude, je le vois à la télé, et d’un coup il est face à moi. Il a cette faculté de convaincre les joueurs, sa carrière parle pour lui, et il a de l’ambition aussi pour la sélection nationale », a poursuivi Wooh sur sa rencontre avec Samuel Eto’o.