Une star du Real Madrid au PSG, «j’ai pris la décision de partir»

Après un échec assez cuisant au Real Madrid, Nicolas Anelka avait été rapidement transféré au PSG lors du mercato estival 2000. L’ancien attaquant de l’équipe de France, qui glisse quelques conseils à Kylian Mbappé pour réussir en Espagne, raconte les coulisses de son retour de l’époque au PSG.

Après avoir explosé dans les rangs d’Arsenal, Nicolas Anelka avait été recruté en fanfare par le Real Madrid à l’été 2000. Montant de l’opération : 35M€, soit une fortune pour l’époque. Mais finalement, l’attaquant de l’équipe de France avait vu sa situation rapidement virer au fiasco à Madrid, une histoire qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain Kylian Mbappé.

« Quand je vois Mbappé, je me revois à 25 ans »

Interrogé par RMC Sport, Anelka fait justement le parallèle entre son expérience au Real Madrid et ce que vit actuellement Mbappé dans la capitale espagnole : « Quand je vois Mbappé et ce qu’il vit, je me revois il y a 25 ans. Je venais d’arriver, le Real avait gagné la Ligue des champions deux ans auparavant. Une équipe était déjà en place. Le président avait fait le forcing pour que je vienne. Je n’avais pas vraiment de place », confie Anelka.

Le PSG après le Real

Et malgré son statut de star à l’époque, il avait donc décidé de retourner au PSG en 2001 après seulement une saison au Real Madrid : « Il faut patienter. Moi, je suis arrivé avec un vestiaire qui ne voulait pas que je vienne. Beaucoup de choses se sont passées durant la saison. J’ai pris la décision de partir. Kylian a un caractère différent, il peut accepter de patienter », poursuit Anelka.