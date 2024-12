F1 - Clash Verstappen/Russell : «Comme un idiot», la sortie surréaliste de Fernando Alonso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le Grand Prix du Qatar, Max Verstappen n'avait pas manqué de s'en prendre vigoureusement à George Russell alors que le pilote Red Bull avait écopé d'une pénalité pour avoir gêné la Mercedes du Britannique en qualifications. Une situation commentée par Fernando Alonso qui ne manque pas de prendre position de façon assez claire dans cette affaire.

En qualifications au Qatar, Max Verstappen avait brillamment décroché la pole position, avant d'être déclassé au profit de George Russell. La raison ? Le quadruple champion du monde avait été jugé coupable de rouler trop lentement et d'avoir gêné le pilote britannique, qui n'était toutefois pas dans un tour rapide. Finalement deuxième sur la grille de départ, Max Verstappen avait tout de même réussi à prendre immédiatement le dessus sur George Russell pour s'imposer. Mais cela n'a pas suffi à calmer le pilote Red Bull qui avait fracassé le Britannique.

Verstappen fracasse Russell

« J’ai beaucoup de respect pour beaucoup de pilotes, mais après la nuit dernière, j’ai complètement perdu ce respect pour lui. Je pensais juste que c’était ridicule de la façon dont il a essayé de m’imposer une pénalité devant les commissaire. Et j’étais très en colère contre lui pour ça. Il présente toujours très bien ici devant la caméra, mais quand vous êtes à l’intérieur avec lui en personne, c’est juste une personne différente. Je ne supporte pas ça et c’est en fait mieux pour lui d’aller se faire foutre. Je ne veux plus m’impliquer là-dedans », confiait Max Verstappen avant de conclure qu'il a « perdu tout respect pour George ».

«Je pousserai comme un idiot pour créer une pénalité»

Une situation que Fernando Alonso a suivi de près. Et le double champion du monde a pris position de façon claire en faveur de Max Verstappen, s'amusant même à promettre qu'il imiterait George Russell. « Peut-être que j’accélérerai vers mon rival lors de mon tour de chauffe à Abu Dhabi et demanderai qu’il soit puni. Max conduisait lentement, mais George était également sur un tour lent. Donc quand je ferai un tour lent à Abu Dhabi, je pousserai comme un idiot pour créer une pénalité. Je vais faire pareil ! Nous devons y prêter attention maintenant », lâche le pilote Aston Martin dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.