Kylian Mbappé : Le Real Madrid lui annonce son véritable défi

A 25 ans, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve et c'est ainsi que cet été, l'international français s'est engagé avec le Real Madrid. Désormais en Espagne, l'ex-Parisien déçoit toutefois pour le moment. Au sein de la Casa Blanca, on a alors tenu à avertir Mbappé de ce qu'il devait faire pour remédier à ses problèmes.

Après 7 saisons passées du côté du PSG, Kylian Mbappé est parti libre et s'est alors engagé avec le Real Madrid. Très attendu en Espagne, le Français peine à se montrer à la hauteur jusqu'à présent. Malgré ses 10 buts depuis le début de la saison, Mbappé a énormément de mal. Un cas qui n'en finit plus de faire parler et ce mercredi, pour L'Equipe, c'est un dirigeant du Real Madrid qui a pris la parole.

« Mbappé doit comprendre qu'être une star n'exclut en rien de partager l'affiche »

« Au Real Madrid, tu dois partager la lumière avec les autres étoiles en trouvant un équilibre entre individualisme et dimension collective. Raul affirmait que "porter ce maillot est la plus grande responsabilité que peut avoir un joueur de foot" . Cela signifie que tous les joueurs de l'équipe ont un rôle clé. Mbappé doit comprendre qu'être une star n'exclut en rien de partager l'affiche dans l'intérêt de l'équipe », a tout d'abord expliqué ce membre du Real Madrid concernant Kylian Mbappé.

« Faire face à l'histoire, l'exigence et la responsabilité unique »

Il a également ajouté à propos du numéro 9 du Real Madrid : « En fait, son premier défi est de faire face à l'histoire, l'exigence et la responsabilité unique qu'implique de revêtir le maillot du Real Madrid. Santiago Bernabeu disait : "Le maillot du Real est blanc comme la neige et doux comme la soie mais il ne tremble ni dans le saint des saints, ni dans la cocotte-minute d'un stade." Mbappé doit comprendre que le poids de ce maillot n'est pas seulement physique mais aussi émotionnel. Il requiert de la grandeur dans chaque action ».