Mbappé n’est pas le premier, un Français raconte son calvaire au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve. Le voilà ainsi au Real Madrid, mais pour le moment, ça ne se passe pas très bien. Alors que le Français vit plutôt un calvaire, ça a rappelé quelques souvenirs à Nicolas Anelka. Lui aussi s’est retrouvé en difficulté à Madrid et il a raconté son histoire.

Après le PSG et Arsenal, Nicolas Anelka avait décidé de s’engager au Real Madrid en 1999. Le Français ne sera toutefois resté qu’une saison chez les Merengue, tant ça a été compliqué pour lui. Une situation qui n’est pas sans rappeler ce que vit actuellement Kylian Mbappé au Real Madrid. Et au micro de RMC, Anelka n’a pas manqué de faire le parallèle…

« Je me revois il y à 25 ans »

Nicolas Anelka est ainsi revenu sur ses problèmes au Real Madrid. Celui qui a été formé au PSG a alors raconté : « Quand je vois ce que Mbappé vit, je me revois il y à 25 ans. Je suis arrivé au Real Madrid, qui avait gagné la Ligue des Champions deux ans auparavant je crois, avec une équipe et des joueurs qui sont déjà là ».

« C’était très difficile »

« Je suis arrivé pareil, c’est le président qui a fait un peu le forcing pour que je vienne, je signe, je me retrouve dans la situation où pareil je n’ai pas vraiment le positionnement sur le terrain, je suis là mais on ne joue pas avec 1 pointe mais 2 et quand on joue avec 2 ça ne joue pas bien. Les mêmes difficultés et beaucoup de critiques. Quand je suis arrivé, j’avais 20 ans, c’était très difficile », a conclu Nicolas Anelka.