PSG : Un nouveau clash se confirme avec Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Première période de turbulences pour Luis Enrique. Son autorité et sa méthode seraient contestées par une partie du vestiaire. Son entêtement et son dogmatisme commenceraient aussi à frustrer Luis Campos, conseiller sportif du PSG. De premières tensions seraient apparues entre les deux hommes en raison de divergences sur le recrutement parisien.

Après plus d’un an à la tête du PSG, Luis Enrique a bouleversé les équilibres au sein du vestiaire. Et cela ne plaît pas à tout le monde. Selon les informations de L’Equipe, certains joueurs en manque de temps de jeu pointent du doigt les choix du technicien espagnol. De plus en plus isolé, Luis Enrique se serait aussi éloigné de Luis Campos.

Deux signatures au PSG, le Qatar vend la mèche ! https://t.co/B1p1PnUNJw pic.twitter.com/bwNG6hKtdt — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

Nouveau conflit entre Luis Enrique et Luis Campos ?

Selon les informations de Foot Mercato, de premières tensions sont apparues entre les deux hommes à l’approche du mercato hivernal. Alors que Luis Campos lui aurait proposé le profil de Viktor Gyökeres (Sporting Portugal), Luis Enrique aurait repoussé cette possibilité, ce qui a suscité l’incompréhension du Portugais. La prochaine session de transferts pourrait exacerber les frictions. Un scénario déjà évoqué par Daniel Riolo sur RMC.

Riolo a vendu la mèche ?

« J’annonce une dissension entre les deux bientôt. Ils ont travaillé main dans la main tout le temps et il va bientôt y avoir une dissension entre les deux » a confié le journaliste.