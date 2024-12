PSG : Le prochain clash de Luis Enrique est annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique se fait lâcher de toutes parts au PSG. Plusieurs quotidiens annoncent des dissensions avec une partie du vestiaire, Et selon Daniel Riolo, le torchon pourrait aussi brûler avec Luis Campos, conseiller sportif de la formation et chargé du recrutement parisien. Une situation loin d'être idéale à l'approche du mercato d'hiver.

Premières secousses pour Luis Enrique au PSG. Il semble que les résultats mitigés du club parisien en ce moment provoquent quelques remous dans le vestiaire parisien. Ce mardi, L’Equipe annonce des tensions entre le coach espagnol et certains joueurs, notamment français. Les méthodes et les choix du technicien commenceraient à agacer en interne. Ces divisions pourraient se développer et toucher Luis Campos.

PSG : Tensions avec Luis Enrique, les coupables sont désignés en direct ! https://t.co/YVXmul6zlI pic.twitter.com/GYK06piTvm — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Des tensions vont apparaître avec Campos ?

Chargé du recrutement, le Portugais s’est toujours bien entendu avec Luis Enrique. Mais pour Daniel Riolo, il n’est pas impossible de voir les deux hommes se brouiller dans les prochaines semaines. « Je rappelle comment s'est passée l'arrivée de Luis Enrique. Nasser Al-Khelaïfi ne l'avait pas forcément choisi directement Luis Enrique faisait partie des neufs entraîneurs sur la liste de Luis Campos, qui a participé activement à son arrivée au PSG. Luis Enrique est en train de dire c’est moi le patron donc tu vas faire ce que je dis. C’est pour ça que j’annonce une dissension entre les deux bientôt. Ils ont travaillé main dans la main tout le temps et il va bientôt y avoir une dissension entre les deux » a déclaré Daniel Riolo.

Luis Enrique a dit non à Luis Campos

Comme indiqué par le journaliste, des premières dissensions sont apparues cet été, au moment du mercato estival. « Tout ce que proposait Luis Campos était validé par Luis Enrique. Osimhen, il a dit non, Lookman, pareil. L’équipe qu’il a, c’est celle qu’il voulait » a révélé Riolo sur RMC. Si cela se confirme, Luis Enrique pourrait vite se retrouver isolé au sein du PSG.