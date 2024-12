Mercato : Coup de tonnerre pour Luis Enrique ? Le PSG a tranché

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au sortir d’une semaine marquée par une défaite sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions (1-0) et d’un match nul à domicile face au FC Nantes (1-1), des tensions commencent à apparaître en interne au PSG. Une partie du vestiaire est lassée par les méthodes de Luis Enrique, qui peut toujours compter sur le soutien du club, pour l’instant.

Le torchon brûle entre Luis Enrique et ses joueurs. Toujours invaincu en Ligue 1, le PSG a concédé un match nul samedi lors de la réception du FC Nantes (1-1), quatre jours après sa nouvelle défaite en Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-0). Les décisions du technicien espagnol ne font pas l’unanimité et des joueurs sont remontés contre lui et certains de ses choix considérés comme injuste.

PSG : Luis Enrique s’emporte contre Mbappé et choque le vestiaire https://t.co/Up9bBBIcMc pic.twitter.com/PcXhS91i5o — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« Ils trouvent aujourd’hui que Luis Enrique n’est pas assez malléable »

Selon le journaliste Loïc Tanzi, cela concerne « la plupart des Français quasiment, qui se rangent derrière Ousmane Dembélé et Presnel Kimpembe », comme il l’a déclaré sur le plateau de l’émission L'Équipe de Greg. « Il y a un problème, pas avec la majorité, une partie du vestiaire. Ils trouvent aujourd’hui que Luis Enrique n’est pas assez malléable, qu’il n’écoute pas quand les joueurs lui font remonter des problèmes. »

Luis Enrique soutenu par le PSG… pour l’instant

À titre d’exemple, Loïc Tanzi a ajouté : « La scène quand ils sont dans le vestiaire après un match, qu’il remontre un but marqué en Ligue 1 et qu’il dit à son équipe : “des buts comme ça je n’en veux plus. Je préfère qu’on ne marque pas comme ça plutôt qu’un but en transition”. » Pour le moment, il assure que le PSG est encore derrière Luis Enrique. « Une partie des joueurs ne sont pas satisfaits de ça et ça crée des tensions avec Luis Enrique, qui est encore soutenu par sa direction pour l’instant. »