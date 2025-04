Succession de Mbappé : La masterclass du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors qu’il a quitté le PSG pour le Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé était censé laisser un grand vide dans l’animation offensive parisienne. Cependant, la bande à Luis Enrique a parfaitement remplacé l’ancien numéro 7. Le coach espagnol, qui était persuadé que son équipe serait meilleure cette saison, a brillamment réussi son pari.

Le PSG l’a fait sans trembler. Si les Parisiens avaient l’opportunité d’être champions dès la semaine passée, la mission a été remplie ce samedi. En disposant d’Angers au Parc des Princes (1-0), le club de la capitale s’est adjugé un 13ème titre de champion de France, le tout dans une saison parfaitement maîtrisée sur le plan national. Et ce malgré le départ de Kylian Mbappé, pourtant arme numéro une de l’attaque du PSG sur les dernières saisons.

Le PSG plus fort sans Mbappé, Luis Enrique l’avait prédit

Si certains observateurs étaient sceptiques face au départ du meilleur buteur de l’histoire du PSG, Luis Enrique lui, n’a jamais douté. « C’est un sport qui est assez complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas tous les matchs. On le savait depuis longtemps (que Mbappé allait partir), comme tout le monde. Toutes mes décisions ont été prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l’équipe. Je suis convaincu que, peu importent les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine », déclarait l’Espagnol avant même la fin de saison dernière. Et force est de constater que Luis Enrique a su mettre tout le monde d’accord.

Le club parisien a parfaitement géré le départ du Français

Avec la progression de Bradley Barcola, l’émergence de Désiré Doué, l’apport de Gonçalo Ramos, l’ajout de Khvicha Kvaratskhelia, mais surtout avec l’entrée dans une autre dimension d’Ousmane Dembélé, l’attaque du PSG ne s’est jamais aussi bien portée. Invincible en Ligue 1, le club de la capitale espère pouvoir aller le plus loin possible en Ligue des Champions, avec une équipe qui sans Kylian Mbappé, peut exercer un contre-pressing redoutable...