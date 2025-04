Mbappé : Le Real Madrid annonce un problème !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le Real Madrid a chuté à domicile face à Valence (1-2), et a perdu gros dans la course au titre en Espagne. Malgré un but durant la rencontre, Vinicius Jr a raté un penalty. Une situation qui devient trop habituelle chez les Merengue, alors que Carlo Ancelotti a rappelé que Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham en avaient également manqué.

Le Real Madrid dans le dur. A quelques heures d’aller affronter Arsenal à Londres dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Champions, les partenaires de Kylian Mbappé ont vécu un après-midi cauchemardesque ce samedi. Défaits par Valence (1-2) à domicile, les Merengue laissent le FC Barcelone filer tout droit vers le titre de champion d’Espagne.

Un nouveau raté sur penalty au Real Madrid

Une défaite amère donc pour le Real Madrid, qui aura réussi à marquer par l’intermédiaire de Vinicius Jr. En difficulté ces derniers mois, l’ailier brésilien avait manqué un penalty avant de permettre aux siens de recoller au score. Cette saison, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas été en réussite dans cet exercice, alors que le tacticien italien l’a rappelé en conférence de presse d’après-match.

« Vini, Mbappé, Jude, ils ont tous raté leur coup à un moment »

« La saison a été difficile pour les tireurs de penalties. Vini, Mbappé, Jude, ils ont tous raté leur coup à un moment ou à un autre », a amèrement constaté Carlo Ancelotti. Les Merengue n’ont désormais plus le droit à l’erreur dans leur quête d’un sacre en Liga.