Luis Enrique - PSG : Le vestiaire au bord de la rupture ?

Luis Enrique perdrait-il son vestiaire ces derniers temps ? L’entraîneur du PSG, ou plutôt son management, cristalliserait les tensions puisqu’il crisperait certains membres du vestiaire. Le coach espagnol laisse par moments éclater sa colère, filmée par Movistar+ la saison dernière, et donc dévoilée au grand public. Ce qui agacerait le groupe parisien dans son ensemble. Explications.

Le Paris Saint-Germain traverse une mini-crise. Certes, le PSG demeure invaincu en Ligue 1 après 13 journées de championnat. Toutefois, le match nul concédé samedi dernier au cours la réception du FC Nantes au Parc des princes (1-1) n’était clairement pas le résultat escompté par les observateurs ou le staff technique de Luis Enrique après la nouvelle défaite du club parisien en Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich mardi dernier (0-1).

Certains joueurs du PSG satureraient avec Luis Enrique

En parallèle, les informations se succèdent dans la presse concernant un certain agacement de la part de plusieurs joueurs du PSG envers Luis Enrique. Selon L’Équipe, Gianluigi Donnarumma et Presnel Kimpembe ne comprendraient pas la gestion de leur temps de jeu. Foot Mercato a évoqué un décalage entre le ressenti de Bradley Barcola et les demandes exigeantes de l’entraîneur du PSG . Mais ce ne serait pas tout.

Le groupe de Luis Enrique déplorerait que les colères du coach aient été rendues publiques

Selon les informations de RMC Sport, le documentaire de Movistar+, également diffusé sur Canal+, basé sur la première saison de Luis Enrique au PSG aurait crispé certains membres du vestiaire. Et plus particulièrement la séquence qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, à savoir le discours colérique du coach pendant le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions contre la Real Sociedad (2-0). Les joueurs du PSG déploreraient le fait que ses épisodes colériques, qui font partie intégrante du management Luis Enrique, soient publiquement exposés. De quoi faire grandir la supposée fronde du vestiaire envers Enrique ? Les esprits seraient de plus en plus tendus.