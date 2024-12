Mercato - PSG : Mohamed Salah annonce déjà son transfert ?

Thomas Bourseau

L’été prochain, Mohamed Salah fêtera son 33ème anniversaire. Moment où, si la situation restait inchangée à Liverpool, la star égyptienne sera libre de tout contrat. La chance du PSG qui garderait un œil avisé sur la situation et discuterait déjà avec Salah selon un connaisseur du dossier contacté par L’Équipe. D’ailleurs, le principal intéressé a fait une surprenante annonce au sujet de son avenir.

Mohamed Salah au PSG ? Les dirigeants qataris du club de la capitale semblaient en rêver dès 2021 dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé. Et ce rêve pourrait devenir réalité à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration du contrat de l’international égyptien à Liverpool. D’après les informations récoltées par L’Équipe auprès d’un connaisseur du dossier, les deux parties échangeraient depuis quelque temps et Salah donnerait le feu vert à une éventuelle installation à Paris.

«Jusqu’ici il s'agit du dernier match contre City que je jouerai pour Liverpool»

Quand bien même le PSG ait démenti ces informations au quotidien sportif, le feuilleton Salah risque de faire parler dans les prochaines semaines voire mois au vu de sa situation contractuelle à Liverpool. D’autant plus que Salah a lâché une petite bombe dimanche dans la foulée du succès des Reds contre Manchester City à Anfield.

« Mon avenir ? Honnêtement, c'est dans ma tête. Jusqu’ici il s'agit du dernier match contre City que je jouerai pour Liverpool, alors j'ai décidé d'en profiter. L'atmosphère était incroyable, alors je vais profiter de chaque seconde ici ».

«J'espère que nous gagnerons le championnat et nous verrons ce qui se passera»

Au micro de Sky Sports et dans des propos relayés par Eurosport, Mohamed Salah a laissé entendre qu’il se focaliserait totalement sur la question de son avenir une fois que Liverpool aura gagné ou non le championnat à la fin de la saison.

« J'espère que nous gagnerons le championnat et nous verrons ce qui se passera. C'est très spécial. Je ne le considère pas comme acquis. Je me sens comme à la maison. C'est toujours un sentiment spécial, toujours, de marquer à Anfield et de gagner des matches. C'est fou, les supporters étaient derrière nous dès la première minute, et je suis heureux que nous ayons réussi à gagner ce match ».