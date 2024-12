Une superstar ouvre la porte au PSG, la bombe est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un ailier en vue de la saison prochaine, le PSG pourrait profiter de la situation de Mohamed Salah. Le contrat de la star égyptienne s'achève en juin prochain avec Liverpool et le club de la capitale serait à l'affût. A tel point qu'une source proche du dossier assure que les chances sont bonnes pour que Mohamed Salah finisse au PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG cherche un ailier pour densifier son secteur offensif. Dans cette optique, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia a régulièrement circulé ces derniers mois, mais le club de la capitale pourrait tenter un plus gros coup.

«Mohamed Salah a ouvert la porte»

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, le PSG espère recruter Mohamed Salah. « Les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris-Saint-Germain », assure même connaisseur du dossier auprès du quotidien.

Salah a laissé planer le doute sur son avenir

Il faut dire qu'il y a quelques jours, Mohamed Salah avait largement laissé le planer le doute quant à son avenir à Liverpool. « On est presque en décembre et je n'ai pas reçu d'offres de prolongation de la part du club. Je suis probablement plus proche d'un départ que de rester », confiait la star égyptienne dont le contrat s'achève en juin prochain.