Mercato - PSG : Le transfert de Kolo Muani relancé à l’étranger ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, Randal Kolo Muani pourrait clairement quitter le PSG cet hiver. Alors que plusieurs candidats se sont manifester pour l’attaquant français, comme la Juventus, les Bianconeri privilégieraient la piste Joshua Zirkzee. Mais en réalité, le nouvel avant-centre de Manchester United n’a aucune intention de retourner en Serie A en janvier.

L’avenir de Randal Kolo Muani au PSG s’assombrit chaque semaine. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club parisien derrière Kylian Mbappé et Neymar, le numéro 23 n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de la formation de Luis Enrique, qui de son côté, ne semble plus du tout compter sur lui…

Mercato - PSG : Chassé de Paris, il veut sa revanche ! https://t.co/eUbmF1eTPC pic.twitter.com/RgOQ1AYiCB — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Kolo Muani vers l’Italie

Ce samedi soir, Randal Kolo Muani a une nouvelle fois été laissé sur le banc et n’est pas entré en jeu, tout comme face au Bayern Munich cette semaine. Le 21 novembre dernier, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que Manchester United avait approché le PSG pour un prêt du Français. Récemment, la presse italienne révélait également que la Juventus pourrait tenter le coup Kolo Muani en janvier. Cependant, le Corriere Dello Sport a précisé ce samedi que la priorité de la Vieille Dame en attaque se nommait Joshua Zirkzee.

La Juve rembarrée pour Joshua Zirkzee

Auteur d’un doublé ce dimanche après-midi face à Everton, l’avant-centre de Manchester United ne devrait pas quitter les Red Devils selon Sky Germany. Le Néerlandais, arrivé de Bologne cet été, n’a aucune intention de partir, et le club mancunien ne souhaite pas s’en séparer. De quoi relancer la piste menant à Kolo Muani pour la Juventus ? A suivre...