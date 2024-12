OM : L’incroyable troll signé Greenwood !

Thomas Bourseau

Dimanche soir, l’OM a enfin pu renouer avec le succès devant ses supporters à l’Orange Vélodrome après trois désillusions de suite. Et ce, grâce à un penalty transformé par Mason Greenwood dans les ultimes minutes de la rencontre face à l’AS Monaco (2-1). D’ailleurs, pour célébrer sa réalisation, l’Anglais a envoyé un message dansant à l’opposition monégasque. Explications.

En plus d’avoir offert la victoire à l’OM dans les dernières secondes du choc de cette 13ème journée de Ligue 1 dimanche soir avec la réception de l’AS Monaco, Mason Greenwood s’est rapproché de Bradley Barcola et de ses 10 réalisations en championnat. Sur penalty à la 89ème minute, qui a fait entrer l’Orange Vélodrome en fusion, le buteur anglais a délivré les supporters marseillais en inscrivant au passage son 9ème but de la saison en Ligue 1, faisant de lui le dauphin de Bradley Barcola avec Jonathan David.

OM : De Zerbi a réclamé un attaquant sur le mercato https://t.co/a143PE1Sx0 pic.twitter.com/O6z3WGh3Qs — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Greenwood offre la victoire à l’OM face à Monaco sur penalty

Mason Greenwood s’est rapidement acclimaté à la vie marseillaise et à la ferveur présente dans la cité phocéenne pour l’OM. Ayant trompé Radoslaw Majecki sur son penalty qu’il a marqué du pied droit en croisant sa frappe, Greenwood n’a pas manqué d’envoyer un message direct à l’adversaire du soir de l’Olympique de Marseille avec une petite danse bien significative comme L’Équipe l’a relevé dans ses colonnes du jour.

Greenwood danse sur «Monaco»

En effet, Mason Greenwood, entouré de certains de ses coéquipiers de l’OM, s’est lâché en dansant la chorégraphie du rappeur parisien Guy2Bezbar issue de sa chanson Monaco. Un message fort pour l’ASM qui scellait la victoire de l’Olympique de Marseille et mettre un terme à une série de 3 matchs sans succès dans l’antre du club marseillais. Est-ce que cela lancera une bonne série de succès au Vélodrome ? Roberto De Zerbi l'espère. « J’espère que c’est le départ d’une histoire importante au Vélodrome. J’ai vu mes joueurs faire ce que l’on travaille depuis début juillet, c’est l’équipe que je vois tous les jours à l’entraînement ».